حجم الخط
غدا نظر قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء

غدا نظر قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء

عامل بمجلس الشعب يشعل النار فى نفسه بعدما رفض الكتاتنى مقابلته

عامل بمجلس الشعب يشعل النار فى نفسه بعدما رفض الكتاتنى مقابلته

مظاهرات حاشدة أمام دار القضاء لإقالة النائب العام

مظاهرات حاشدة أمام دار القضاء لإقالة النائب العام

منشور لـ

منشور لـ " الفلول" ببورسعيد يطالب باحتلال قناة السويس

إخلاء سبيل 9 متظاهرين فى واقعة اقتحام مديرية أمن الغربية

إخلاء سبيل 9 متظاهرين فى واقعة اقتحام مديرية أمن الغربية

فيديو

بالصوت : تسجيل مسرب لمرافعة النيابة التاريخية فى قضية مبارك

العادلى يصافح ضباط الجيش والشرطه بعد المحاكمه

بالفيديو ضباط يؤدون التحيه للعادلى

بالفيديو سيف الاسلام يتعهد بالثأر لوالده

مظاهرات حاشدة أمام دار القضاء لإقالة النائب العام

شهد دار القضاء العالى وقفة احتجاجية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا امام دار القضاء استمرت اكثر من ساعتين ثم قام الامن بقفل باب الدخول الامامى حيث قام القضاة بالدخول الى الباب الخلفى لدار القضاء وظلوا ينددون اثناء سيرهم فى البهو مطالبين بتطهير القضاء وعدم وجود سلطة او رقابة على القضاه.

اقرأ المزيد

العربى تنفرد بنشر اسماء المتهمين بتلقى تمويلات من الخارج

العربى تنفرد بنشرالبيان الذى أصدره المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى تلقى منظمات تمويلات أجنبية فى الخارج لإحداث بلبلة وزعزعة الأمن القومى، إن هناك 29 متهمًا أجنبيًا و14 مصريًا، وتضمن البيان أسماء المتهمين المصريين.

اقرأ المزيد

طلاب جامعة الزقازيق بمعسكر تحت شعار النهوض بالمجتمع

انطلق صباح اليوم السبت معسكر طلاب جامعة الزقازيق بعنوان " انطلاقة نحو الريادة "، والذى ينظمه إتحادات الطلاب بكليات ( هندسة - آداب - طب - زراعة - حقوق ) والمقام فى الفترة من 4- 7 فبراير بالمدينة الجامعية للطلاب بشارع فاروق

اقرأ المزيد

المركز الثقافي المصري بباريس يعلق نشاطه تضامنا مع شهداء بورسعيد

علق المركز الثقافي المصري في باريس كافة الأنشطة لمدة أسبوع اعتبارا من بعد غد الاثنين وحتى 12 من فبراير الجاري وذلك على ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر وتضامنا مع ضحايا وشهداء بور سعيد وضحايا الثورة المصرية جميعا.

اقرأ المزيد

اكتشاف حقل غاز طبيعى بإسرائيل

اعلنت اسرائيل اليوم انها اكتشفت حقلا كبيرا للغاز الطبيعي على عمق يزيد على خمسة الاف متر في منطقة البحر الابيض المتوسط الى الشمال الغربي من مدينة حيفا الساحلية.

اقرأ المزيد

نقيب الصحفيين العراقيين: الألم يعتصر قلوبنا ونقدم عزائنا في ضحايا أحداث بورسعيد

عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن خالص العزاء لشعب مصر وأسر ضحايا أحداث الأربعاء الماضي في بورسعيد وقال إن نقابة الصحفيين العراقيين تقدم بهذه المناسبة خالص تعازيها ومواساتها لشعب مصر العزيز

اقرأ المزيد

تأجيل عرض "ركلام" حدادا على أرواح مجزرة بورسعيد

قررت أسرة فيلم "ركلام" تأجيل عرض العمل فى دور السينما حدادا على أرواح مجزرة بورسعيد، واتفق جميع أبطال الفيلم على ذلك، بعد أن كان مقررا طرحه بـ50 نسخة فى العديد من دور العرض

اقرأ المزيد

اثار الحكيم: اذا اصبحت رئيسة لمصر سامنع ارتداء النقاب

كدت الفنانة " اثار الحكيم" ان اول قرار ستتخذه اذا اصبحت رئيسة للجمهورية هو منع ارتداء النقاب، معتبرة ان منع النقاب يتعلق بالامن القومى المصرى.

اقرأ المزيد

اتحاد زاهر يتنصل من مذبحة بورسعيد في بيان رسمي

أصدر أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر بياناً يتنصلون فيه من مسئوليتهم عن مذبحة ستاد النادي المصري ببورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجع وأصيب المئات .

اقرأ المزيد

الترس بورسعيد يحاول برائتة من دم اشهداء

أصدرت رابطة مشجعي فريق النادى المصري البورسعيدى بيانا على موقع التواصل الاجتماعي أمس تؤكد فيه براءتها من الأحداث الدامية التى شهدها استاد بورسعيد وأسفرت عن نحو 73 قتيلا والمئات من الجرحى

اقرأ المزيد

يوتبيا يرتفع وحيداً ببورصه النيل

سجلت الاسهم المقيدة ببورصة النيل تباينا فى ادائها خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد ان تم التداول على 5 ورقات مالية ، ارتفعت منها ورقة واحدة وتراجعت ورقة فى حين لم تتغير اسعار 3 ورقات.

اقرأ المزيد

أحداث بورسعيد ضربت السياحة فى مقتل

اكد محمد القطان رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية ان مشكلة الكساد فى المبيعات وقلة اعداد السائحين الوافدين الى مصر اهم المشاكل التى تواجة القطاع السياحى حاليا وان استمرار هذة الحالة سيؤدى الى ارتفاع نسب البطالة وخسائر بالمليارات وكوارث للعاملين بالسياحة.

اقرأ المزيد

غدا نظر قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء

تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى محاكمة المتهمين حازم الخولى وعلاء عبد الرحيم وضابطى الشرطة فى قسم الزاوية الحمراء ومحمد إبراهيم السنى- الهارب- وفى ذات القسم، والمتهمين بقتل المتظاهرين فى الزاوية الحمراء أثناء أحداث جمعة الغضب ثورة 25 يناير

اقرأ المزيد

عامل بمجلس الشعب يشعل النار فى نفسه بعدما رفض الكتاتنى مقابلته

شعل محمود حشيش أحد عمال اليومية المؤقتين والمفصولين من عمل بمبنى مجلس الشعب النار فى نفسه أثناء مظاهرة نظمها عدد من عمال اليومية المؤقتين بالمجلس بعدما تم تسريحهم ومنعهم من العمل.

اقرأ المزيد

الطرف الرابع

كاريكاتير

شارك برأيك

تفضل ان يكون نظام الانتخابات البرلمانية القادمة
  نظام القائمة النسبية
  نظام الانتخاب الفردى
  لا اهتم

النتيجة: 1723

بحث