شهد دار القضاء العالى وقفة احتجاجية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا امام دار القضاء استمرت اكثر من ساعتين ثم قام الامن بقفل باب الدخول الامامى حيث قام القضاة بالدخول الى الباب الخلفى لدار القضاء وظلوا ينددون اثناء سيرهم فى البهو مطالبين بتطهير القضاء وعدم وجود سلطة او رقابة على القضاه.

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