شهد دار القضاء العالى وقفة احتجاجية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا امام دار القضاء استمرت اكثر من ساعتين ثم قام الامن بقفل باب الدخول الامامى حيث قام القضاة بالدخول الى الباب الخلفى لدار القضاء وظلوا ينددون اثناء سيرهم فى البهو مطالبين بتطهير القضاء وعدم وجود سلطة او رقابة على القضاه.
العربى تنفرد بنشرالبيان الذى أصدره المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى تلقى منظمات تمويلات أجنبية فى الخارج لإحداث بلبلة وزعزعة الأمن القومى، إن هناك 29 متهمًا أجنبيًا و14 مصريًا، وتضمن البيان أسماء المتهمين المصريين.
انطلق صباح اليوم السبت معسكر طلاب جامعة الزقازيق بعنوان " انطلاقة نحو الريادة "، والذى ينظمه إتحادات الطلاب بكليات ( هندسة - آداب - طب - زراعة - حقوق ) والمقام فى الفترة من 4- 7 فبراير بالمدينة الجامعية للطلاب بشارع فاروق
علق المركز الثقافي المصري في باريس كافة الأنشطة لمدة أسبوع اعتبارا من بعد غد الاثنين وحتى 12 من فبراير الجاري وذلك على ضوء الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر وتضامنا مع ضحايا وشهداء بور سعيد وضحايا الثورة المصرية جميعا.
اعلنت اسرائيل اليوم انها اكتشفت حقلا كبيرا للغاز الطبيعي على عمق يزيد على خمسة الاف متر في منطقة البحر الابيض المتوسط الى الشمال الغربي من مدينة حيفا الساحلية.
عبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن خالص العزاء لشعب مصر وأسر ضحايا أحداث الأربعاء الماضي في بورسعيد وقال إن نقابة الصحفيين العراقيين تقدم بهذه المناسبة خالص تعازيها ومواساتها لشعب مصر العزيز
قررت أسرة فيلم "ركلام" تأجيل عرض العمل فى دور السينما حدادا على أرواح مجزرة بورسعيد، واتفق جميع أبطال الفيلم على ذلك، بعد أن كان مقررا طرحه بـ50 نسخة فى العديد من دور العرض
كدت الفنانة " اثار الحكيم" ان اول قرار ستتخذه اذا اصبحت رئيسة للجمهورية هو منع ارتداء النقاب، معتبرة ان منع النقاب يتعلق بالامن القومى المصرى.
أصدر أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر بياناً يتنصلون فيه من مسئوليتهم عن مذبحة ستاد النادي المصري ببورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجع وأصيب المئات .
أصدرت رابطة مشجعي فريق النادى المصري البورسعيدى بيانا على موقع التواصل الاجتماعي أمس تؤكد فيه براءتها من الأحداث الدامية التى شهدها استاد بورسعيد وأسفرت عن نحو 73 قتيلا والمئات من الجرحى
سجلت الاسهم المقيدة ببورصة النيل تباينا فى ادائها خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد ان تم التداول على 5 ورقات مالية ، ارتفعت منها ورقة واحدة وتراجعت ورقة فى حين لم تتغير اسعار 3 ورقات.
اكد محمد القطان رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية ان مشكلة الكساد فى المبيعات وقلة اعداد السائحين الوافدين الى مصر اهم المشاكل التى تواجة القطاع السياحى حاليا وان استمرار هذة الحالة سيؤدى الى ارتفاع نسب البطالة وخسائر بالمليارات وكوارث للعاملين بالسياحة.
تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى محاكمة المتهمين حازم الخولى وعلاء عبد الرحيم وضابطى الشرطة فى قسم الزاوية الحمراء ومحمد إبراهيم السنى- الهارب- وفى ذات القسم، والمتهمين بقتل المتظاهرين فى الزاوية الحمراء أثناء أحداث جمعة الغضب ثورة 25 يناير
شعل محمود حشيش أحد عمال اليومية المؤقتين والمفصولين من عمل بمبنى مجلس الشعب النار فى نفسه أثناء مظاهرة نظمها عدد من عمال اليومية المؤقتين بالمجلس بعدما تم تسريحهم ومنعهم من العمل.
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